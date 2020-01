Toneelvereniging De Munkgezellen brengen voor het eerst een galavoorstelling Frank Eeckhout

28 januari 2020

Toneelvereniging De Munkgezellen brengt op maandag 10 februari voor het eerst een galavoorstelling. Dit jaar speelt De Munkgezellen 'Weg met dat lijk' van de Vlaamse auteur Julia Engelen.

De Munkgezellen is al jaren een vaste waarde in het Zwalmse toneellandschap. Telkens weten ze hun publiek te bekoren met een onvervalste klucht. En dat is nu niet anders. ‘Weg met dat lijkt’ vertelt het verhaal van Adam Dobbelaere die thuiskomt van een zakenreis en in zijn eigen sofa het lijk aantreft van de directiesecretaresse van zijn baas. Om deze productie in goede banen te leiden, wordt terug beroep gedaan op de regie van Antoine Van Coster uit Zwalm. Hijzelf acteerde jaren bij het gezelschap en is ondertussen al een vijftiental jaren de vaste huisregisseur.

Ook de jeugd van De Munkgezellen repeteert volop voor hun nieuwste stuk. Zij brengen Belle en het Beest op de planken. Alle voorstelling vinden plaats in het Parochiaal Centrum De Zwaluw in Decoenestraat in Munkzwalm. Kaarten kunnen besteld worden op het nummer 0479/29.39.97. Alle verdere info en de speeldata zijn terug te vinden op de Facebookpagina van De Munkgezellen.