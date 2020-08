Tijdelijk visverbod voor Zwalmbekken Lieke D'hondt en Ronny De Coster

07 augustus 2020

17u14 0 Zwalm Er mag in de maand augustus niet meer gevist worden in het Zwalmbekken. Het Agentschap voor Natuur en Bos heeft die beslissing genomen omdat het waterpeil er momenteel abnormaal laag is.

Vissers kunnen deze maand niet meer terecht in het bekken van de Zwalm. De maatregel beschermt de zeldzame vissoorten die nu vooral in de diepere poelen van de rivier zwemmen omdat het waterpeil erg laag staat. Omdat het zeer warm is, zijn de vissen ook gevoelig voor verstoring en is het geen goed idee om hengelsport toe te laten. Wie het visverbod niet naleeft, kan een boete krijgen.