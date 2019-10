Tijdelijk blauwe zone in centrum wegens wandeltocht Frank Eeckhout

19u36 0 Zwalm In het centrum van Zwalm wordt op zondag 20 oktober een blauwe zone ingevoerd wegens een grote wandeltocht de Scheldestappers. De gemeentelijke parkings in de Decoenestraat worden afgesloten tot 11 uur.

Voor de wandelaars wordt een parkeerzone ingevoerd op de Spoorweglaan die voor deze gelegenheid een éénrichtingsverkeer is vanaf het station van Munkzwalm in de richting van het station van Sint-Denijs-Boekel. De wandelaars kunnen dan via de spoorwegtunnel naar de Zwalmparel. Zij moeten allen ten zuiden van de spoorweg te parkeren. De Spoorweglaan is het vlotst bereikbaar via de Noordlaan en de Zuidlaan, vanaf het station van Munkzwalm. De politie zal hierop toezien en indien nodig verbaliseren.