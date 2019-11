Tien procent kans dat 2.500 woningen in Zwalmvallei elk jaar onderlopen Riviercontract moet overstromingsrisico in gebied indijken Frank Eeckhout

14 november 2019

16u34 0 Zwalm Zo’n 2.500 woningen in het stroomgebied van de Zwalmbeek hebben elk jaar tien procent kans om onder water te lopen. Dat blijkt uit de modelberekeningen van de Vlaamse Milieumaatschappij. “Via een online test kunnen inwoners van Brakel, Horebeke, Zottegem en Zwalm hun huidige overstromingskans opzoeken en zien hoe die kans stijgt door de klimaatverandering", zegt Bernard De Potter, administrateur-generaal van de VMM.

Op donderdag 14 november ondertekenden de provincie Oost-Vlaanderen, de Vlaamse Overheid en de gemeenten Horebeke, Zottegem en Zwalm een charter voor het stroomgebied van de Zwalmbeek. Hiermee engageren ze zich om samen met alle betrokkenen maatregelen te zoeken die het overstromingsrisico verder verminderen. Daarbij hebben ze oog voor de opportuniteiten die het watersysteem kan bieden voor mens, natuur, landschap, economie, landbouw, recreatie en onroerend erfgoed. De ondertekening is het formele startschot van een participatief traject dat zal leiden tot een riviercontract voor dit stroomgebied.

Extreme situaties

Veel rivieren in Vlaanderen zorgden in het verleden al voor overstromingen. Daarnaast zien we de laatste jaren ook meer periodes van waterschaarste. De kans op extreme situaties zal de komende jaren nog verder toenemen door de klimaatverandering. “Ook het stroomgebied van de Zwalmbeek wordt regelmatig geconfronteerd met overstromingen. De laatste jaren is er al veel gebeurd om het overstromingsrisico te beperken. Toch groeit het besef dat actie op een bredere schaal nodig is. Daarom start nu een participatief traject waarin ook burgers, landbouwers, ondernemers en middenveldorganisaties mee kunnen nadenken en zoeken naar oplossingen voor wateroverlast", zegt gedeputeerde voor Ruimtelijke Ordening Annemie Charlier.

Samen met de ondertekening van het charter wordt een online test gelanceerd. Daarmee kunnen de inwoners van Brakel, Horebeke, Zottegem en Zwalm hun huidige overstromingskans opzoeken en zien hoe die kans stijgt door de klimaatverandering. “Uit de modelberekeningen van de Vlaamse Milieumaatschappij blijkt dat in het slechtste geval in de toekomst ongeveer 2.500 adressen in het stroomgebied van de Zwalmbeek jaarlijks een kans van één op de tien hebben op overstromingen. Via de test kan iedereen voor zijn adres de huidige en toekomstige kans opzoeken", vult Bernard De Potter, administrateur-generaal van de VMM aan.

Maatregelen en oplossingen moeten gedragen worden door burgers, bedrijven, verenigingen en andere betrokkenen. Iedereen kan zijn steentje bijdragen aan de oplossing. De test is de start van een jaar meedenken, voorstellen formuleren en discussiëren. “Vanaf 25 november wordt een digitaal ideeënplatform gelanceerd, waarop iedereen voorstellen voor acties kan geven. Op 12 december 2019 wordt het eerste Zwalmbeek-forum georganiseerd. Iedereen krijgt hier de kans om met de gemeenten, de waterbeheerders en andere betrokkenen te overleggen over de uitdagingen en om mee te denken over oplossingen. Begin 2020 bepalen we op het tweede Zwalmbeek-forum welke voorstellen voor acties het komende jaar verder uitgewerkt zullen worden in Zwalmbeek-ateliers. In het najaar van 2020 volgt een derde Zwalmbeek-forum waar de uitgewerkte acties worden gepresenteerd. Op het einde van het traject leggen alle betrokkenen hun engagementen vast in een riviercontract voor het stroomgebied van de Zwalmbeek. Dit riviercontract vormt dan de volgende jaren de leidraad voor het verminderen van de overstromingsrisico’s in het gebied", besluit De Potter.

Op de website van het riviercontract voor de Zwalmbeek, vind je alle informatie en nieuws over het project terug.