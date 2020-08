Theater op het bankje verlengd tot eind september Frank Eeckhout

25 augustus 2020

17u33 0 Zwalm In Zwalm wordt Het Bankje, een wel hele speciale vorm van theater op de mooiste plekjes van de gemeente, vanwege het grote succes verlengd tot eind september.

Op meer dan 10 verschillende plaatsen verspreid over de gemeente kan je via een QR-code op de zitbanken luisteren naar soms pakkende levensdialogen gebracht door OPENDOEK, de koepel van het amateurtheater in Vlaanderen en Brussel. “Het uitgangspunt is eenvoudig: je neemt tijdens een wandeling of een fietstocht plaats op een bankje, je scant een QR-code met je smartphone en je kan luisteren naar de meest intieme, bizarre, aangrijpende dialogen die zich (misschien) hebben afgespeeld op de plek waar je zit. Uiteraard hebben we banken geselecteerd op de mooiste plekjes van onze gemeente", zegt schepen van Toerisme Peter Van Den Haute (N-VA) weten. Een lijst met de banken en meer info over het project zijn beschikbaar aan het onthaal van het gemeentehuis, het Streekpunt Zwalm en op de website van de gemeente.