Te koop: IJzerkotmolen: “Als jonge knaap nog gedanst in de kelder”

Zwalm

De IJzerkotmolen in de Zwalmse deelgemeente Sint-Maria-Latem staat te koop. Bijna 50 jaar lang kon je er een simpele boterham met kop, biefstuk, pannenkoeken of wafels eten. Twee jaar na het overlijden van uitbaatster Agnes Demaere beslisten de erfgenamen onlangs om het pand te verkopen. Heel wat Zwalmenaars koesteren leuke herinnering aan de IJzerkotmolen. “Als jonge gast ben ik er nog veel gaan dansen in de kelder", herinnert burgemeester Eric De Vriendt zich.