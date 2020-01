Tachtiger rijdt met volle schoolbus tegen geparkeerde auto: “Ik moest uitwijken voor een oplegger” LDO

31 januari 2020

16u23 0 Zwalm Een 82-jarige chauffeur die met een schoolbus reed, heeft zich in de politierechtbank moeten verantwoorden voor een aanrijding met vluchtmisdrijf. De man reed met zijn bus vol kinderen tegen een geparkeerde auto in Zwalm.

De tachtiger uit Ninove was onderweg naar de school van de kinderen toen hij naar eigen zeggen moest uitwijken voor een oplegger en de geparkeerde wagen raakte. Volgens een getuige is hij helemaal niet gestopt om het incident te regelen, maar zelf beweert de man dat hij zich verderop heeft geparkeerd om te voet terug te keren naar de plaats van het ongeval.

Aangebeld

“Ik heb geen vluchtmisdrijf gepleegd, want ik ben nog teruggekeerd”, verklaart de tachtiger in de politierechtbank. “Ik ben ter plaatse nog een voetganger tegengekomen die wist waar de eigenares van de auto woonde. Daar ben ik gaan aanbellen, maar er deed niemand open. Omdat de kinderen in de bus naar school moesten, ben ik daarna weggereden. Ik ben later op de dag en de dag nadien wel nog eens teruggekeerd. Uiteindelijk bleek dat de vrouw in kwestie aan de overkant van de straat bij een vriend woonde.”

De politierechter beschouwt het incident wel als een vluchtmisdrijf en legt de man een boete van duizend euro en een rijverbod van 15 dagen op. De man rijdt ondertussen niet meer met de bus.