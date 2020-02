Supporters zijn op post op de Molenberg: “Kijken er elk jaar naar uit” Lieke D'hondt

29 februari 2020

16u44 0 Zwalm De renners hebben ook hun doortocht gemaakt op de Molenberg in Zwalm. Een heleboel supporters nam aan weerszijden van de met kasseien beklede helling plaats om hun favoriete renners aan te moedigen.

Eden Ghesquire en zijn pluspapa Kevin Vandenborre staan ruim op tijd te wachten op de renners. Ze hebben hun plekje zorgvuldig uitgekozen. “Ik ken de plekjes waar het leuk is om te staan”, vertelt Kevin. “Het is de tweede keer dat we samen naar de renners komen kijken.” Ook Niels Dupont en enkele vrienden zijn op post aan de Molenberg. “We kijken elk jaar uit naar de start van de Vlaamse klassiekers. Vanaf januari begint het al te kriebelen. We proberen altijd te komen kijken en combineren dan verschillende locaties. Met de auto gaan we van de ene plaats naar de andere. Het is nu het tweede jaar op rij dat we hier op de Molenberg staan. De koers is altijd een leuke uitstap onder vrienden.”