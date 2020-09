Strapdag in De Zonnewijzer: loopklossen, touwtjespringen en koffieklets op de parking Frank Eeckhout

18 september 2020

14u17 0 Zwalm In GO! Basisschool De Zonnewijzer in Zwalm konden de leerlingen vrijdag op Strapdag touwtjespringen en loopklossen.

Ter gelegenheid van Strapdag kwamen heel wat leerlingen per fiets of te voet naar school. De campagne is een vast onderdeel van de Week van de Mobiliteit. De doelstelling is enerzijds benadrukken dat duurzaam verplaatsen leuk, gezond, goed voor het milieu en laagdrempelig is. Anderzijds wordt er meer ruimte gevraagd voor stappers en trappers in de schoolomgeving.

“Een aantal parkeerplaatsen op de schoolparking kregen ’s morgens tijdelijk een andere invulling. Er werd een ontmoetingsruimte gemaakt waar ouders gezellig een kop koffie of een glaasje fruitsap konden drinken. De kinderen konden ondertussen loopklossen en touwtjespringen. Op een krijtbord kon iedereen zijn boodschap over dit initiatief kwijt. Op deze manier kwam er meer ruimte voor beweging en ontmoeting, twee belangrijke voorwaarden voor een kindvriendelijke en gezonde schoolomgeving", zegt directeur Cindy De Lange.