Straatverlichting blijft twee uur langer branden Frank Eeckhout

08 oktober 2019

16u22 1 Zwalm De straatverlichting in Zwalm blijft ‘s avonds één uur langer branden en gaat ‘s morgens één uur vroeger aan. “De extra CO2-uitstoot die daarmee gepaard gaat, wordt gecompenseerd door de meest vervuilende lampen nu al te vervangen door ledverlichting", kondigt schepen van Leefmilieu Francia Neirinck (voorZwalm) aan.

In 2015 besliste het toenmalige gemeentebestuur om de straatverlichting tussen 23 uur en 6 uur te doven. Met deze maatregel wou de gemeente energie besparen en de lichtvervuiling verminderen. In Roborst en een klein deel van Munkzwalm ging het licht als eerste uit. Deze maatregel stootte echter op heel wat onbegrip bij een deel van de inwoners. Gedoofde straatlichten zou de dieven immers vrij spel geven. Deze stelling werd echter gecounterd door de lokale politie. “De straatverlichting is voor dieven eerder een bondgenoot dan een afschrikmiddel. Tijdens de ‘doofuren’ moeten inbrekers zelf een lichtbron gebruiken en daardoor vallen ze veel meer op. Of lopen ze plots voorbij een sensor van een huis, springt er een licht aan en zijn ze ook gezien", klonk het toen.

