Stars in Stripes voetballen 25 jaar: “In de wereld van de senior-plussers zijn we wereldtop” Frank Eeckhout

22 januari 2020

14u55 1 Zwalm Jongens blijven jongens: 25 jaar na hun eerste treffen in de Zwalmse sporthal spelen de Stars in Stripes daar nog steeds elke maandagavond zaalvoetbal. “In de wereld van de senior-plussers zijn we wereldtop", grapt Franky Grijp. “Maar de verjonging komt er aan. De toekomst is dus verzekerd.

Al sinds januari 1995 spelen Stars in Stripes elke maandag van 18 tot 19 uur zaalvoetbal in de sporthal van Zwalm. “De zaalvoetbalclub is een een uitloper van het vedettenteam waarmee Radio 2 Oost-Vlaanderen begin de jaren negentig ten voordele van Kom op tegen Kanker overal te lande voetbalde tegen lokale teams. Dat samen voetballen beviel zo goed dat de vaste kern van die ploeg, met Zwalmenaar Gust De Coster als oprichter, een vaste stek zocht", vertelt Franky Grijp.

BV’s

De eerste maanden bestond Stars in Stripes naast De Coster onder meer uit BV’s zoals tv-figuur Herman Van Molle, ex-Tourwinnaar Lucien Van Impe en ex-Rode Duivel Luc Millecamps, aangevuld met radiofiguren Kris Baert en Guido Thiery, cabaretier Karel Declercq, Clouseau-manager Roland Keyaert, regionaal communicatie-expert Christ Braems, en enkele vrienden. Auteur Marc de Bel vervoegde al snel de gelederen, acteur Raouf Hadj Mohamed is de meest recente bekende aanwinst.

Bij de seizoensafsluiting, eind juni, hoort telkens de verkiezing van een ‘Speler van het Seizoen’, en bij wijlen ook de uitreiking van de felbegeerde ‘Leo Beenhakkertrofee’ voor de niet per se meest fijnbesnaarde verdediger van het gezelschap Franky Grijp

“De vriendenkring verdeelt zichzelf elk jaar eind juni bij loting in twee groepen die het vanaf september dan een seizoen lang in dezelfde opstelling tegen elkaar opnemen. Naast het veld zijn we de beste maten, maar eens tussen de lijnen is het bittere ernst. Bij die seizoensafsluiting, eind juni, hoort telkens de verkiezing van een ‘Speler van het Seizoen’, en bij wijlen ook de uitreiking van de felbegeerde ‘Leo Beenhakkertrofee’ voor de niet per se meest fijnbesnaarde verdediger van het gezelschap. Natuurlijk kan de onverzettelijkheid waarmee de Stars in Stripes hun sportieve waardigheid trachten te verdedigen niet op tegen de tand des tijds. Bij de een begeven het mettertijd de knieën of de rug, bij de ander (nogal vaak een doelman) de ellebogen en schouders. Zo is in de loop der jaren de samenstelling van Stars in Stripes geëvolueerd, maar vandaag streven zelfs nog enkele 65-plussers blijvend bevlogen mee naar eeuwige roem", gaat Franky verder.

Marc de Bel

Van de allereerste veldbezetting blijven enkel Roland Keyaert en Lieven Vermeulen over. Ides Verlinden trekt elke week het scheidsrechtersplunje aan. “De meeste strijders van het eerste uur mogen dan al plaats geruimd hebben, de spelers brengen regelmatig nieuwe, en jongere, vrienden binnen, die op hun beurt binnen de kortste keren verslaafd raken aan de combinatie van kinderlijke strijdlust, doortrapte psychologische oorlogsvoering en bourgondisch samenzijn die Stars in Stripes zo uniek maakt. Niet enkel vrienden, trouwens, vervoegen de groep. Lucien Van Impe was bijna 25 jaar geleden de eerste om zijn zoon Bart te introduceren. Later volgde Marc de Bel dat voorbeeld met zoon Aim en recenter gooide hij bovendien ook zijn kleinzoon Wiebe in de strijd: drie generaties de Bel in eenzelfde team dus. Inmiddels tellen Stars in Stripes, met ook zoon Elias Vermeulen erbij, nu twee tieners in de rangen. De methusalem van de ploeg, Alex Michels, van zijn kant, is 69", besluit Franky.

De Stars in Stripes worden op maandag 27 januari gehuldigd op het gemeentehuis in Zwalm.