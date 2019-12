Sportdienst verzamelt kandidaturen voor sportkampioenenhuldiging Frank Eeckhout

29 december 2019

10u24 0 Zwalm De sportdienst van Zwalm verzamelt momenteel de kandidaturen voor de huldiging van de plaatselijke sportkampioenen.

Naar jaarlijkse gewoonte brengt de gemeentelijke sportraad in het begin van elk jaar hulde aan de meest verdienstelijke sportlui van het afgelopen jaar. Dit jaar vindt de viering plaats op vrijdag 24 januari in feestzaal De Zwalmparel in de Sportlaan. “Sportclubs, scholen en individuelen uit Zwalm die in 2019 een bijzondere prestatie geleverd hebben, een kampioenstitel behaalden of winnaar werden van een belangrijk bekertornooi kunnen hun aanvraag tot huldiging indienen bij de sportdienst van de gemeente Zwalm. Kandidaturen indienen kan tot uiterlijk 3 januari 2020”, laat schepen van Sport Peter Van Den Haute (N-VA) weten. Voor meer informatie over deze huldiging kan je terecht bij de sportdienst op het nummer 055/48.05.52 of via mail naar sportdienst@zwalm.be.