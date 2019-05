Snuffeldag in BSGO Zonnewijzer Frank Eeckhout

24 mei 2019

11u23 0 Zwalm BSGO Zonnewijzer in Zwalm houdt op zondag 26 mei tussen 9.30 en 12 uur een snuffeldag voor nieuwe peuters en kleuters.

Ouders krijgen de kans om kennis te maken met de school, de leerkrachten en hun aanpak. Peutertjes die binnenkort hun eerste schoolse stappen zetten, mogen rondneuzen en spelen in de klasjes en deelnemen aan een peuterdans. Ouders worden verwelkomd met een drankje en een informele babbel. Wie vragen heeft of graag een afspraak maakt om op een andere dag langs te komen kan bellen naar het nummer 055/49.99.95 of mailen naar info@bszwalm.be.