Snuffeldag in BSGO De Zonnewijzer Frank Eeckhout

06 maart 2020

18u32 5 Zwalm Basisschool GO De Zonnewijzer Zwalm organiseert op zondag 8 maart haar tweede snuffeldag van dit schooljaar.

Alle peutertjes, die binnenkort hun eerste stapjes op school zetten, en hun ouders zijn van harte welkom tussen 9.30 en 12 uur om te spelen in alle klasjes en om kennis te maken met de school en het schoolteam. Het nieuwe ict-materiaal, waar de kleuters onlangs leerden mee werken, kan die dag uitgeprobeerd worden. Kan je er dan niet bij zijn? Geen probleem, de school voorziet nog een snuffeldag dit schooljaar op zondag 17 maart of maak een andere afspraak via info@bszwalm.be of 055/49.99.95.