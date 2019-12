Sinterklaas met paard en Zwarte Pieten naar Sint-Denijs-Boekel Ronny De Coster

01 december 2019

20u57 0 Zwalm Sinterklaas is in het land en wou toch zeker de huisjes in Zwalm niet stilletje voorbij rijden.

Samen met zijn paard en enkele Zwarte Pieten hield de grote kindervriend even halt in Sint-Blasius-Boekel. In het café De Vliegende Hollander trakteerde Sinterklaas zijn jonge fans op snoepjes en koekjes. Er zijn in Zwalm geen stoute kinderen!