Senioren uit Huize Roborst genieten via livestream van een voorstelling in CC Lommel

23 oktober 2019

14u35 0 Zwalm De senioren uit Huize Roborst kunnen donderdag via een livestream meegenieten van de theatervoorstelling ‘Truken van de Foor’ in het cultuurcentrum van Lommel. “Onze bewoners kunnen op deze manier langer aan cultuur participeren, zonder de verplaatsing naar het cultuurcentrum fysiek te moeten maken", zegt directeur Johan Rotsaert.

Nooit eerder participeerden zo veel woonzorgcentra aan een livestream voor hun bewoners. Deze stream geeft sommige cultuurcentra de kans om hun publiek te verruimen en kennis te maken met een publiek dat ze anders moeilijk bereiken. Na een aantal experimenten rolt Cultuurconnect dit livestreamaanbod uit op Vlaamse schaal. Het is een vorm van sociale digitale innovatie, waardoor minder mobiele cultuurliefhebbers uit alle Vlaamse woonzorgcentra opnieuw deel uitmaken van het live publiek en de band met hun lokale cultuurcentrum behouden. Heel wat bewoners van woonzorgcentra willen of kunnen de veilige omgeving van hun woonzorgcentrum niet (meer) verlaten. Dat betekent echter niet dat ze zich willen isoleren, integendeel. Ouderen blijven geïnteresseerd in wat er in de samenleving gebeurt, in culturele uitjes en willen zich betrokken voelen. Cultuurconnect speelt in op die behoefte met het livestreamaanbod voor Vlaamse en Brusselse cultuurdiensten", weet directeur Johan Rotsaert.

‘Truken van de Foor’ is een belevingsbad rond Edith Piaf, respectvol en geloofwaardig vertolkt door auteur, actrice en vocaliste Mireille Vaessen. Geïntrigeerd door de persoon Piaf, baseerde Mireille zich voor de voorstelling op boeken, interviews, films en brieven. De lotgevallen van Piaf, armoede en hoop, passie en verdriet, veel liefde en dood, succes en ongeluk worden afgewisseld met haar onsterfelijk chanson. Muzikaal wordt Mireille uitstekend bijgestaan door Sam Pasternak op viool, cello, gitaar en piano. Het resultaat is een intieme voorstelling die de vele facetten van de artiest en persoon Edith Piaf op een kwetsbare en pakkende manier belicht.

De livestream loopt van 13.30 uur tot 15.45 uur.