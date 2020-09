Schrijfster Lut De Block schenkt 1.640 euro aan vzw De Bolster in Zwalm Frank Eeckhout

17 september 2020

17u49 1 Zwalm De Merelbeekse schrijfster Lut De Block heeft 1.640 euro geschonken aan vzw De Bolster. Dat geld gaat naar de ondersteuning van de werking Sport en Beweging in Zwalm.

Lut De Block heeft tijdens de lockdown een publicatie gemaakt met allerhande herinneringen uit haar leven die ze in tekstvorm heeft gegoten. De teksten werden gepubliceerd op haar Facebookpagina en daarna gebundeld in het boek “Scharreleieren… in lockdown”. De integrale opbrengst van dat boek, dat nog steeds te verkrijgen is, heeft de schrijfster nu geschonken aan vzw De Bolster.