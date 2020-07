Saksenboom is nieuwe zomerbar in Meilegem: “Elk weekend open als het mooi weer is” Ronny De Coster

10 juli 2020

17u52 0 MEILEGEM Aan de Meilegemstraat op de grens van Meilegem en Dikkelvenne opent dit weekend de zomerbar Saksenboom. “We zijn elke zaterdag en zondag open als er goed weer is”, zeggen de initiatiefnemers.

“Door de coronacrisis moeten we onszelf voortdurend heruitvinden en creatiever zijn dan ooit”, bedenkt Jo Forret, die samen met zijn echtgenote Sabine Vanthomme en met Emma De Moerlose de Feestzaal Saksenboom uitbaat. Toen de lockdown er kwam en de zaal moest sluiten, zijn ze overgeschakeld naar catering en bedachten ze daarvoor zelfs een drive-in. “We gaan daar ook nog meer door, want het is een succesnummer. Elke week is de keuken in een ander thema”, vertelt Jo.

Cocktails

Maar daarnaast werkten hij en zijn team een tweede project uit: in de achtertuin van de Saksenboom hebben ze een gezellige loungebar ingericht. “Elk weekend open, maar op voorwaarde dat het mooi weer is”, klinkt het. Op het menu: cocktails en andere zomerse drankjes, maar ook ijsjes en pannenkoeken in de namiddag en pizza’s en andere snacks in de avond.

Zomerbar Saksenboom, elke zaterdag en zondag van 16 tot 22 uur aan de Meilegemstraat 10 in Meilegem.