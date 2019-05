Rookverbod op gemeentelijke sportsite Frank Eeckhout

29 mei 2019

14u20 0 Zwalm Het gemeentebestuur van Zwalm voert een rookverbod in op de gemeentelijke sportsite in de Sportlaan. “Kinderen opvoeden moet rookvrij kunnen. Niet alleen thuis of in auto maar ook op een speelplein of sportterrein", motiveert schepen van Welzijn Bruno Tuybens (voorZwalm) deze beslissing.

Vrijdag 31 mei is de Werelddag tegen Tabak. Voor de gemeente Zwalm de ideale dag om een rookverbod in te voeren op de gemeentelijke sportsite. “Dat roken schadelijk is voor de gezondheid, is niet nieuw. Er zitten meer dan 4.000 chemicaliën in tabaksrook, waarvan er van 250 bekend is dat ze schadelijk zijn. 50 soorten kunnen zelfs kanker veroorzaken. Kinderen zijn onrechtstreeks ook slachtoffer van rokende volwassenen en jongeren. Want zien roken doet roken. Daarom wordt elke roker gevraagd om geen sigaretten meer op te steken in het zicht van kinderen. Rookvrij opgroeien, dat betekent niet alleen een rookvrij huis, een rookvrije auto of een rookvrije crèche, maar ook een school, speeltuin en sportterrein zonder sigaretten”, zegt schepen Bruno Tuybens.

Een rookvrije gemeentelijke sportsite is een eerste stap naar een gezondere gemeente. “Op de gemeenteraad in maart werd het Charter voor een gezonde gemeente 2019-2024’ van Logo Gezond unaniem goedgekeurd. In deze actie ‘gezonde gemeente’ wordt ruim aandacht gevraagd voor de creatie van rookvrije speelpleinen. Daarom is het aangewezen een rookverbod in te stellen op de gemeentelijke sportsite en de groenzone er rond. Ook de organisatie ‘Kom op tegen Kanker’ ijvert reeds geruime tijd voor rookvrije sites waar veel kinderen aanwezig zijn. Vanuit Generatie Rookvrij streeft ‘Kom op tegen Kanker’ naar een maatschappij waarin ieder kind dat vanaf 2019 wordt geboren, rookvrij kan opgroeien. Sport- en speelterreinen zijn hierbij van uitzonderlijk groot belang. Enerzijds stimuleren ze een gezonde levensstijl, anderzijds verwelkomen ze veel kinderen en jongeren", gaat Tuybens verder.

De aanpassing van dit reglement gaat van kracht vanaf de beslissing in de gemeenteraad. “Dat zal duidelijk geafficheerd worden zodat iedereen die gebruik maakt van de sportsite of in deze groenzone wil vertoeven, op de hoogte is van deze extra bepalingen. Naast dit reglement zullen er ook pictogrammen ontworpen worden die de gebruiker onmiddellijk visuele signalen geeft. De politie zal toezien op de naleving van het rookverbod", besluit Tuybens.