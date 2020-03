Rookontwikkeling door oververhitte mazoutketel Frank Eeckhout

05 maart 2020

18u25 3 Zwalm Een oververhitte mazoutketel zorgde donderdagnamiddag voor heel wat rookontwikkeling in een garage naast café De Wachtzaal aan het station in Zwalm.

De brandweer werd donderdag omstreeks 16.40 uur een opgeroepen voor een woningbrand langs de Zuidlaan in Zwalm. Bij aankomst bleek het echter om rookontwikkeling te gaan aan een mazoutketel. “Het heeft niet echt gebrand", weet burgemeester Eric De Vriendt. “Blussen was niet nodig. Wel hebben de brandweermannen de ruimte een hele tijd verlucht.” Tijdens de interventie van de brandweer was het in beide richtingen lang aanschuiven ter hoogte van de spooroverweg.