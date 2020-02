Rioleringswerken in Noordlaan in april van start Frank Eeckhout

25 februari 2020

17u04 4 Zwalm Aquafin start in april met rioleringswerken in de Noordlaan in Zwalm. Met dit project wil Aquafin het afvalwater van de inwoners van Zwalm, dat nu nog ongezuiverd in de Zwalm belandt, aansluiten op het waterzuiveringsnetwerk.

“Er wordt een stelsel aangelegd, waarbij we het afvalwater en regenwater gescheiden afvoeren. Het afvalwater van de Noordlaan en de Steenweg wordt verzameld en via de bestaande collector langs de Zwalmbeek naar het waterzuiveringsstation in de Bruggenhoek gebracht. Het hemelwater wordt in bestaande grachten en een bijkomend bekken gebufferd en vertraagd geloosd naar de Zwalm”, zegt Tom Deweirdt, projectmanager bij Aquafin.

De werken zullen ongeveer 17 maanden duren. Aquafin werkt in verschillende fasen om de toegang tot de woningen maximaal open te houden. De aannemer werkt momenteel zijn planning uit en deze wordt toegelicht op een infoavond op dinsdag 25 februari om 19.30 uur in de grote raadzaal van het gemeentehuis.