Publieke studeerruimte erg in trek bij Zwalmse studenten Frank Eeckhout

27 december 2019

09u55 0 Zwalm De publieke studeerruimte in de oude cafétaria boven de sporthal in Zwalm is opnieuw erg in trek bij de studenten.

In mei 2018 ging de studeerruimte genaamd ‘Blokhok Zwalm’ voor het eerst open en sindsdien is het een succes. “De studerende jeugd kan er tijdens deze blokperiode nog terecht tot en met donderdag 30 januari 2020, van maandag tot en met vrijdag van 9 tot 19 uur. Eventuele wijzigingen of mededelingen staan steeds op de Facebookgroep Blokhok Zwalm. Daar wordt ook wekelijks een studeertip gepost. In het Blokhok is er gratis Wifi en water ter beschikking en er worden regelmatig gezonde tussendoortjes gebracht. We hopen de studenten hiermee zo goed als mogelijk te ondersteunen wensen hen veel succes", zegt schepen van Jeugd Patrick Moreels.