Professor Dirk Verhofstadt komt naar Zwalm Frank Eeckhout

24 september 2019

10u34 3 Zwalm Professor dr. Dirk Verhofstadt, politiek filosoof verbonden aan de UGent, komt op vrijdag 4 oktober zijn nieuwe manifest “De liberale ideologie, voorbij het links-rechts denken” voorstellen in Zwalm.

Deze lezing start om 19.30 uur en vindt plaats in het zaaltje van muziekcafé De Giraf langs de Stationsstraat in Sint-Denijs Boekel en is een organisatie van Jong Vld Zwalm. De toegang is gratis en alle aanwezigen krijgen een consumptie aangeboden.