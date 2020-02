Proeftuin voor ecologisch moestuinieren in De Kaaihoeve Frank Eeckhout

14 februari 2020

13u23 0 Zwalm De provincie Oost-Vlaanderen is gestart met de aanleg van een permacultuurtuin in het Provinciaal Natuureducatief Centrum De Kaaihoeve in Zwalm.

Met deze proeftuin wil de provincie het ecologisch moestuinieren aanmoedigen en verschillende vormen ervan uittesten: van beperkt tuinieren in een oude fruitkist over de aanleg van een kruidenspiraal, sneukelhaag, permacultuurtuin tot een voedselbosje. “De proeftuin is een inspirerend demonstratieproject voor bezoekers. Voor scholen worden verschillende educatieve pakketten ontwikkeld. De proeftuin is ook letterlijk te nemen: eenmaal de gewassen van eigen kweek plukrijp zijn, kunnen ze de smaakpapillen van de bezoekers prikkelen”, zegt gedeputeerde voor Klimaat Riet Gillis.