Politie sloot al vijf cafés die zich niet aan verplichte sluiting hielden Frank Eeckhout

17 maart 2020

10u10 14 Zwalm Lokale politie Brakel/Horebeke/Maarkedal/Zwalm heeft sinds vrijdagnacht al vijf horecazaken gesloten die de verplichte sluiting aan hun laars lapten. “Iedere dag, avond en nacht blijven we controles uitvoeren om te zien of de genomen maatregelen worden nageleefd”, waarschuwt waarnemend korpschef Delphine Schelpe.

In de nacht van vrijdag op zaterdag waren er nog drie cafés geopend, zaterdag heeft de politie er nog twee moeten sluiten. “Daarnaast zien we nog veel groepen fietsers, wandelaars samen de natuur in trekken. Je mag nog wandelen en fietsen, maar niet in groep. Weet dat we erg strikt optreden. Voor iedereen die de maatregelen denkt te moeten negeren wordt een politiebevel afgeleverd om de inbreuk te doen stoppen. Daarnaast maken we een proces–verbaal op dat kan leiden tot een gevangenisstraf van acht dagen tot drie maanden, en een boete van 26 euro tot 500 euro, of tot één van die straffen alleen voor elkeen die de maatregelen overtreedt. We kunnen het maar niet begrijpen dat er nog steeds mensen zijn die de maatregelen niet serieus nemen en zo de gezondheid van anderen en zichzelf in gevaar brengen. Draag zorg voor elkaar en jezelf en hou je aan de maatregelen", roept waarnemend korpschef Delphine Schelpe de inwoners van de politiezone op.