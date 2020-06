Personeel groendienst en recyclagepark rijdt voortaan elektrisch Lieke D'hondt

26 juni 2020

14u57 0

Het zwerfvuil, het groenafval en de vuilbakken zullen in Zwalm voortaan op een groene manier opgepikt worden. De gemeente heeft een elektrische auto met laadbak aangekocht waarmee het personeel van het containerpark en de groendienst zal werken. De auto is multifunctioneel inzetbaar en de aankoop kadert bovendien in het gemeentelijk klimaatplan. Door voor een elektrische auto te kiezen, zet de gemeente in op duurzaamheid.