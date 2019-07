Oude tractor zet schuur in brand in Munkzwalm Ronny De Coster

11 juli 2019

07u07 0 Zwalm Het heeft deze ochtend zwaar gebrand in de Krekelstraat in Munkzwalm. Bewoners werden rond halfvijf opgeschrikt door vlammen die uit een schuur sloegen achter een woning. De brand was tot ver in de omgeving te zien.

De schuur is helemaal uitgebrand. Een team van de brandweerpost Zottegem kon wel verhinderen, dat de vlammen oversloegen naar het aanpalende huis.

De brand is vermoedelijk veroorzaakt door een kortsluiting in de tractor. “Ik heb die gisteren nog gebruikt. Vannach was hij ook al een vanzelf in gang gegaan”, vertelt de eigenaar.