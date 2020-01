Opmerkelijk: Carnavalsstoet over parcours van 1,1 kilometer Frank Eeckhout

20 januari 2020

13u41 2 Zwalm In Zwalm trekken de carnavalsgroepen op zaterdag 25 januari voor de zevende keer over de Zuidlaan. Opmerkelijk: het parcours is amper 1,1 kilometer lang.

Ysebaert Event Team staat ook dit jaar weer in voor het carnavalsgebeuren in Zwalm. Al doet het gemeentebestuur dit jaar ook haar duit in het zakje. De sleuteloverhandiging gebeurt op donderdag 23 januari voor het eerst in het gemeentehuis. Daar overhandigt burgemeester Eric De Vriendt de sleutel aan Nar Mircea, die voortaan titel van Keizer Carnaval mag dragen. Op zondag 26 januari om 14 uur is het de beurt aan de kinderen om carnaval te vieren. De Troela’s staan in voor de begeleiding van de optocht. De senioren doen dat op maandag vanaf 13.30 uur in zaal Thetalia