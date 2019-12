Ook Zwalm krijg techniekacademie Frank Eeckhout

20 december 2019

13u55 1 Zwalm Zwalm richt voor het eerst een Techniekacademie in. Twaalf woensdagnamiddagen komen er zes uitdagende projecten uit de leefwereld van jongeren aan bod.

Overal in Vlaanderen schieten de Techniekacademies als paddenstoelen uit de grond. Ook in Zwalm kunnen vanaf 22 januari 20 kinderen van het vijfde en zesde leerjaar van de Zwalmse scholen naar de Techniekacademie. De jongeren gaan ook op actief bezoek bij een technisch bedrijf in de gemeente. De workshops worden georganiseerd door Hogeschool Vives en worden gegeven volgens de STEM-didactiek. De jongeren komen in een echt technologielabo terecht en gaan zelf aan de slag.

De Techniekacademie vindt plaats in de oude cafétaria van de sporthal in de Spoortlaan. De deelnameprijs bedraagt 50 euro, materiaal en verzekering inbegrepen en er is een fiscaal attest zodat tot 45% gerecupereerd kan worden. Het tweede kind van hetzelfde gezin betaalt 45 euro. Gezinnen met een Vrijetijdspas krijgen 75% korting. De inschrijvingen gaan zaterdag 21 december van start. Dat kan via de site www.techniekacademie-zwalm.be.