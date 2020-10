Ondanks nakend ontwerpakkoord met Infrabel: CD&V kant zich tegen sluiting vier overwegen Frank Eeckhout

07 oktober 2020

11u53 1 Zwalm CD&V, de partij van burgemeester Eric De Vriendt, kant zich tegen de sluiting van de spooroverwegen ter hoogte van de Neerkouter, Canteclaer, Herpelstraat en Paddestraat in Zwalm. En dat is vreemd want het ontwerpakkoord met Infrabel over de sluiting van de overwegen is zo goed als klaar. Schepen van Mobiliteit Patrick Moreels reageert dan ook verbaasd. “In het schepencollege is daar nochtans niets over gezegd.”

In de verkeerscommissie van 29 september kwam een vertegenwoordiger van Infrabel de sluiting van de overwegen op Zwalms grondgebied toelichten. Infrabel heeft immers plannen om tegen 2040 alle overwegen in België te sluiten en te vervangen door bruggen, tunnels of omleidingswegen. Daarmee wil de spoorwegbeheerder dodelijke ongevallen aan spoorwegen tegengaan. Volgens CD&V liet die toelichting van Infrabel weinig ruimte over voor discussie. “Hun voorstel is eigenlijk een definitieve beslissing, want zij laten geen enkele ruimte voor aanpassing. Op de drukke wegen zoals aan de stations van Munkzwalm en Sint-Denijs-Boekel wordt de spooroverweg vervangen door een tunnel of een brug. Op de kleine lokale wegen betekent dit volgens Infrabel de sluiting van vier overgangen: Neerkouter, Canteclaer, Herpelstraat en Paddestraat”, stelt voorzitter Bernhard Ardaen vast.

Vertragingen

Op het eerste gezicht vindt CD&V de argumenten van Infrabel valabel. Alleen: Infrabel wordt betaald om de infrastructuur aan te leggen en te onderhouden. “Dus de argumenten die zij gebruiken rond kosten en goed functioneren zijn hun verantwoordelijkheid. Die moeten ze niet afwentelen op Zwalm en de Zwalmenaar. Indien men vraagt van Zwalm om deze overgangen dicht te doen, dan moeten wij minstens de onderhoudskosten van deze specifieke vier overgangen kennen, en niet enkel een algemene statistiek, moeten wij weten hoeveel deze overgangen bijgedragen hebben aan de dodelijke ongelukken en aan de vertragingen. Maar zelfs dat is een vals probleem.”

Bij het sluiten van de vier kleine overgangen, zou de drukte en de onveiligheid bij de twee overblijvende overgangen toenemen Burgemeester Eric De Vriendt

“De spoorwegen liggen hier meer dan 100 jaar en de overgangen kunnen bekeken worden als een vorm van erfdienstbaarheid van doorgang. Dit om een praktische doorgang te bieden voor de omliggende erven en de (zwakke) weggebruikers. Bij een erfdienstbaarheid maakt het niet uit hoe vaak iemand er gebruik van maakt. Dus is het gegoochel met cijfers van verkeersintensiteit tijdens de ochtend en avondspits door Infrabel niet relevant voor de kleine overgangen. De kleinere overwegen passen of zijn essentieel in het verhaal van het twaalfdorpen-paradijs, toerisme, trage wegen en fietsmobiliteit. En bij het sluiten van de vier kleine overgangen zou de drukte en de onveiligheid bij de twee overblijvende overgangen toenemen. Daarom willen wij de overwegen ter hoogte van Neerkouter, Canteclaer, Herpelstraat en Paddestraat behouden”, vult burgemeester Eric De Vriendt aan.

Verbaasd

Schepen van Mobiliteit Patrick Moreels (voorZwalm) is verbaasd over de vlucht vooruit van zijn coalitiepartner. “In het schepencollege heeft CD&V daar nog niets over gezegd. Ik val daarom compleet uit de lucht. Nochtans heb ik het gevoel dat Infrabel wel ruimte laat voor discussie. Ik roep CD&V dan ook op om de discussie binnenskamers te houden en de zaak niet op de spits te drijven. Want daar heeft niemand baat bij", reageert Moreels.