Nog een enkele Zwalmse school ingeschreven voor Rode Neuzen Dag Frank Eeckhout

20 juni 2019

14u24 0 Zwalm In Zwalm is voorlopig geen enkele school ingeschreven voor de actie ‘Rode Neuzen School’.

Een tijdje geleden werd ‘Rode Neuzen School’ gelanceerd in de hoop om dit jaar zoveel mogelijk Vlaamse scholen in Vlaanderen te betrekken bij ‘Rode Neuzen Dag’, de goeddoelactie van VTM, Qmusic, HLN en Belfius. Op dit moment zijn er over heel Vlaanderen al 1.126 ‘Rode Neuzen Scholen’ geregistreerd. Scholen die zich nog voor de zomer inschrijven voor de actie, kunnen een exclusief optreden van Niels Destadsbader winnen. Inschrijven kan via rodeneuzendag.be.

De acties die de scholen doen voor Rode Neuzen Dag worden in de aanloop naar de slotshow uitgebreid in beeld gebracht. De vierde editie van ‘Rode Neuzen Dag’ zet dit jaar in op het mentaal, fysiek en sociaal weerbaarder maken van jongeren in Vlaanderen. De actie sluit af met een grote slotshow op 29 november.