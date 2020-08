Niet uniek, wel uitzonderlijk: Schaap baart gezonde vierling Frank Eeckhout

04 augustus 2020

18u42 2 Zwalm Heuglijk nieuws uit de schapenstal van Piet Smis in Dikkele want in de nacht van maandag op dinsdag baarde zijn ooi een vierling. Dochter Herlinde en Len Van den Berge leiden de bevalling in goede banen.

Omdat haar papa net nu op reis is, hield dochter Herlinde het zwangere schaap in de gaten. Toen de 25-jarige vrouw maandagavond bij een laatste controle merkte dat het water van de ooi was gebroken, wist ze hoe laat het was. “Ik ben thuis opgegroeid met schapen. Momenteel hebben we er 12 lopen. Ik wist dus wat ik moest doen. Het eerste lammetje kwam al vrij snel maar het tweede liet op zich wachten. Daarom belde ik Len, een jeugdvriend die ook vertrouwd is met schapen. Hij haalde de drie andere lammetjes uit de baarmoeder. Anderhalf heeft de geboorte van de vier geduurd.", doet Herlinde de geboorte van de vierling uit de doeken.

Maar daarmee was de kous nog niet af want Herlinde stelde vast dat moeder schaap geen melk had om haar jongeren te voederen. “Daarom moeten we de lammetjes met fles groot brengen. Zo’n vijf keer per dag krijgen ze melk. En ja, ook ‘s nachts. Mijn papa wist de moment voor zijn reis wel uit te kiezen", lacht Herlinde. Het is niet de eerste keer dat schapenkweker Piet een vierling krijgt. “Maar het is wel de eerste keer dat ze allemaal in leven zijn. Voorlopig stellen ze het goed", geeft Herlinde nog mee.