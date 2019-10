Nederlandse televisie maakt documentaire over het leven en werk van kunstenaar Johan Tahon Frank Eeckhout

31 oktober 2019

11u58 0 Zwalm In de EO docuserie Sign of the Times Mensch gaan documentairemakers, samen met drie internationaal vermaarde kunstenaars, in een filmische reis op zoek naar wat ons menselijk maakt. Eén van hen is de Zwalmse beeldhouwer Johan Tahon.

De documentaire wordt vanaf half november uitgezonden op NPO 2 en geeft een kijk in het privéleven van Johan Tahon. “Deze week kreeg ik de sleutel van de kerk van Rozebeke. De kerk wordt mijn nieuwe atelier waar ik werk aan een internationaal project dat in 2021 of 2022 zal voorgesteld worden. Mijn eerste werkdag in de kerk is vastgelegd op film. Daarnaast kwam de filmploeg ook beelden schieten in mijn ateliers in Oudenaarde en Sint-Denijs-Boekel terwijl ik er aan het werk was met mijn vrouw Eva. Ook de plaatsing van het 5 meter hoge bronzen beeld op de nieuwe campus van de Universiteit van Brussel komt in beeld’, verklapt de beeldhouwer.