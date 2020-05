Motorrijder (61) overleden en vrouw zwaar gewond bij ongeval in Zwalm Frank Eeckhout

09 mei 2020

Zwalm Bij een zwaar ongeval tussen een personenwagen en een motor op de Hundelgemsebaan in Zwalm is zaterdagochtend een de 61-jarige Martin D.C. uit Zottegem om het leven gekomen. De chauffeur van de wagen moest uit haar wagen bevrijd worden. Zij liep ernstige verwondingen op.

Het ongeval gebeurde rond 10.30 uur ter hoogte van de Aldi. De motorrijder reed op de Hundelgemsebaan richting Zottegem en de vrouw kwam met haar wagen uit de Heksenmeers. De klap was enorm. De vrouw zat gekneld in haar wagen en kon pas na een hele tijd bevrijd worden. Gelijktijdig deden hulpverleners al het mogelijk om de motorrijder te redden. Hij overleed ter plaatse. De vrouw, eveneens afkomstig uit Zottegem, werd buiten levensgevaar naar het ziekenhuis gevoerd.

De straat blijft door het ongeval in beide richtingen volledig afgesloten in afwachting van de komst van een verkeersdeskundige. Het Aldi-warenhuis is wel bereikbaar.



