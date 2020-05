Mondmaskers geleverd: gemeente zoekt vrijwilligers om pakjes te verdelen Frank Eeckhout

12 mei 2020

15u41 1 Zwalm Zwalm heeft een levering van 7.500 mondmaskers ontvangen. “Wij gaan nu op zoek naar voldoende vrijwilligers om de pakketjes te verdelen", zegt algemeen directeur Philip Lefever.

Op 30 april bestelde Zwalm 7.500 mondmaskers voor alle inwoners ouder dan 12 jaar. Twee weken later zijn die mondmaskers al geleverd. “Het was in deze tijden niet evident om een snelle levering te bekomen, maar onze leverancier hield mooi zijn woord en we zijn dan ook verheugd iedereen van een mondmasker te kunnen voorzien. Woensdag gaan vrijwilligers de mondmaskers verpakken maar we zoeken wel nog vrijwilligers om ze te verdelen onder de inwoners. Heb je zin om ons te helpen? Neem dan een kijkje op onze website en vul het registratieformulier in. Indien we je hulp kunnen gebruiken, contacteren we je telefonisch", laat Philip Levefer weten.