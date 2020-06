Meer dan de helft rijdt te snel op omleidingsweg Frank Eeckhout

05 juni 2020

17u23 0 Zwalm Bij een snelheidscontrole donderdag in de Gaverbosdreef in Zwalm werden 44 van de 85 voertuigen betrapt op overdreven snelheid.

De Gaverbosdreef wordt gebruikt als omleidingsweg voor de werken in de Noordlaan in Zwalm. De weg krijgt daardoor sinds kort heel wat meer verkeer te slikken. Daardoor besliste de gemeente om in de Gaverbosdreef tijdelijk een snelheidsbeperking van 30 per uur in te voeren. Die snelheidsbeperking staat ook goed aangeduid. Heel wat weggebruikers vinden 30 per uur echter veel te traag en houden zich niet aan de limiet. Dat blijkt nu ook uit een controle van politie Brakel/Horebeke/Maarkedal/Zwalm. Van de 85 gecontroleerde voertuigen reden er donderdag maar liefst 44 of 51% te snel.