Man uit Zwalm gewond bij ongeval op Beerlegemsebaan Frank Eeckhout

02 september 2019

Bij een spectaculair verkeersongeval op de Beerlegemsebaan raakte een man uit Zwalm gewond.

Het ongeval gebeurde zondagavond omstreeks 22 uur. De man reed in de richting van Beerlegem toen hij plots de controle over zijn wagen verloor. De wagen ging aan het slingeren, knalde tegen enkele verkeersborden om wat verder tot stilstand te komen. De bestuurder werd door de brandweer uit zijn wagen bevrijd en overgebracht naar het ziekenhuis. Door het ongeval was de Beerlegemsebaan een tijdlang volledig versperd. De wagen raakte zwaar beschadigd en werd getakeld.