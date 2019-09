Man ramt verkeerseiland aan schooltje in Hundelgem Frank Eeckhout

23 september 2019

15u46 0 Zwalm Aan Vrije Basisschool Bloesem langs de Hundelgemsebaan in Zwalm heeft man met zijn bestelwagen een verkeerseiland geramd.

Het ongeval gebeurde maandagnamiddag omstreeks 14 uur. De man reed met zijn Renault in de richting van Zwalm. Ter hoogte van de wegversmalling aan het schooltje verloor de man de chauffeur de controle over zijn bestelwagen. Hij ramde enkele houten paaltjes op het verkeerseiland en kwam dwars over de rijbaan te staan. Zijn bestelwagen raakte zwaar beschadigd. Door het ongeval was er een hele tijd verkeershinder ter hoogte van het schooltje.