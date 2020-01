Luc en Regine sluiten na 38 jaar hun restaurant ’t Kapelleke in Nederzwalm: “We willen af van de drukte” Ronny De Coster

10 januari 2020

16u06 10 Zwalm Aan de Neerstraat in Nederzwalm verdwijnt binnenkort een gastronomisch monument: Luc Heyvaert en Regine Remmerie hebben beslist om hun restaurant ’t Kapelleke na 38 jaar te sluiten. “We doen dat met pijn in het hart, maar met veel mooie herinneringen. Het is gewoon tijd om het wat rustiger aan te doen”, vinden ze. Er komt geen overnemer.

Toen Luc en Regine in 1982 aan de Neerstraat het toen nog niet zo bekende restaurant ‘t Kapelleke te koop zagen staan, hapten ze toe om daar hun professionele droom waar te maken.

“Wij waren het allereerste gastronomische restaurant in de streek. Intussen zijn er al heel veel, maar eigenlijk waren wij op dat vlak een beetje pioniers. Ons restaurant kreeg een enorme boost, toen we in de jaren 90 menu’s all-in invoerden. Ook daarmee waren we voorlopers. Resoluut gaan voor vaste menu’s en dus niet de optie laten om ook à la carte te eten, dat was een bewuste keuze. Als uitbater heb je het voordeel dat je veel efficiënter kan werken. Door ons op de menu’s te concentreren, konden we makkelijker met verse producten werken en kwaliteit garanderen en bleven we ook veel minder met overschotten zitten. En onze klanten vonden dat ook prima, want zij wisten altijd vooraf wat ze zouden betalen”, vertelt Luc.

Huiselijke sfeer

Hij staat achter het fornuis, terwijl zijn vrouw Regine de zaal doet. “Al blijven we niet elk strikt op ons terrein: mijn vrouw helpt ook wel met het dresseren van borden en ik loop ook al eens mee om ze aan tafel te brengen. De klanten appreciëren het als de kok even aan de tafel komt en voor mezelf is dat belangrijk, omdat ik dan ook wat feedback krijg”, zegt Luc.

Ons restaurant heeft een vast publiek gehad, dat houdt van persoonlijk contact. Zij willen verfijnd eten, maar in een omgeving waar ze zich op hun gemak voelen Gastvrouw Regine Remmerie

“We hebben altijd veel belang gehecht aan huiselijkheid’, pikt Regine in. “Ons restaurant heeft een vast publiek gehad, dat houdt van persoonlijk contact. Zij willen verfijnd eten, maar in een omgeving waar ze zich op hun gemak voelen. We hebben ze altijd proberen verrassen, door onze menu’s met de seizoenen te laten veranderen. Onze Engelse tuin, die mijn man altijd zelf en met veel zorg onderhield, is ook altijd een troef geweest”, vertelt de gastvrouw.

Tijd voor de kleinkinderen

Luc en Regine gaan nog niet met pensioen. “Dat is over een paar jaar, maar toch willen we nu al van het restaurant afscheid nemen. Nu voelen we ons nog goed. Ik zou niet graag stoppen op het moment dat het om gezondheidsredenen moet. We gaan nog wel iets anders doen, maar willen graag af van de drukte. We hebben ook twee kleinkinderen voor wie we toch ook graag wat meer tijd vrijmaken”, blikt Regine vooruit.

Afscheidsmenu’s

Al trekken ze de deur van ’t Kapelleke nog niet meteen dicht. Dat gebeurt pas op 5 april. “We gaan Valentijn nog doen en daarna willen we onze klanten nog verrassen met enkele afscheidsmenu’s”, kondigen Luc en Regine aan.

Er komt geen overnemer: het pand is verkocht en krijgt een andere bestemming.