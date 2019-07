Lokale en Brusselse kunstenaars kleuren Kunst & Zwalm 2019 Frank Eeckhout

29 juli 2019

15u21 0 Zwalm Voor Kunst & Zwalm 2019 gaat BOEM vzw in zee met de Brusselse organisatie Nadine. “We nodigen zowel lokale als Brusselse kunstenaars uit om samen een nieuw landschap te verbeelden. Eén van hen is Johan Tahon", zegt voorzitter van BOEM Marijke Magherman,

Kunst & Zwalm is een tweejaarlijkse kunstroute in de Zwalmstreek dat sinds 1997 georganiseerd wordt door BOEM vzw. Het project nodigt kunstenaars uit om nieuw in situ werk te maken of interventies uit te voeren in het landschap. “Op een parcours van 7 kilometer verbeelden 16 kunstenaars samen een nieuw landschap. Om hiertoe te komen, dient het parcours gezien te worden als een vrij canvas, of als een tijdelijke kunstenaarsstudio waarin diverse kunstdisciplines samenkomen en met elkaar en het publiek in dialoog gaan. Het parcours vormt voor alle kunstenaars een inspiratiebron voor nieuw werk. Het publiek kan, bij wijze van spreken, op 16 verschillende manieren naar het gegeven landschap kijken. De werken interageren met elkaar, zoals ook de kunstenaars tijdens het creatieproces in contact stonden. De dialoog die de kunstenaars aan zijn gegaan tijdens hun creatieproces is in deze kunstroute heel direct aanwezig", zegt Marijke Magherman.

Organisch gegroeid

Deze editie van Kunst & Zwalm is ervaringsgericht en biedt een inkijk hoe artistiek werk tot stand komt. “De eigen praktijk van de kunstenaars werd tijdelijk verplaatst naar een nieuwe context. Vanuit de uitdagingen van het landschap, zijn de nieuwe werken organisch gegroeid. Wat alle kunstenaars verbindt, is hun poëzie, hun eigen kritische en vaak humoristische kijk op de maatschappij, die hier op eenzelfde speelveld een plaats vindt. De kunstroute is ruraal, maar brengt op dit kleine stukje de wereld binnen. De toeschouwer wordt uitgenodigd om mee te kijken, te reageren, te verbinden, kortom mee te maken", geeft Magherman nog mee.

Te voet

Kunst & Zwalm vindt plaats in de weekends van 31 augustus, 7 september en 14 september. De leegstaande kerk van het dorp Roborst doet dienst als de centrale locatie of het trefpunt van Kunst & Zwalm 2019. Hier kunnen de bezoekers een brochure aanschaffen met info over de route en de kunstenaars en aan de wandeling beginnen. De organisatie raadt aan om het parcours te voet af te leggen. Halverwege het traject, aan de Sint-Antonius kluis, is een tentoonstelling ingericht met werken van alle kunstenaars. Deze kleine expo biedt een inkijk in de artistieke wereld van de kunstenaars. Tickets kunnen gekocht worden via de website of Facebook en aan het startpunt. Elke zaterdagavond is er een avondwandeling gepland met extra interventies van de kunstenaars. Meer info vind je op kunst-en-zwalm.be.