Lieve Blancquaert trapt nieuw seizoen Zwalm Kluistert af Frank Eeckhout

28 september 2020

17u01 0 Zwalm Met de voorstelling ‘Circle of Life’ trapt Lieve Blancquaert op vrijdag 9 oktober het nieuwe seizoen van Zwalm Kluistert op gang in de Zwalmparel.

Het nieuwe seizoen van Zwalm Kluistert is opnieuw een aantrekkelijke mix van gevestigde waarden en verrassend goede artiesten. Volwassenen kunnen tussen oktober en maart genieten van vier avondvoorstellingen. Naast Lieve Blancquaert verwelkomt de cultuurdienst ook Wannes Cappelle & Nicolas Callot, Ruben Van Gucht en Isolde Lasoen. De allerkleinsten worden eind februari getrakteerd op een betoverende voorstelling van Het Wolk.

Het seizoen gaat van start met ‘Circle of Life’ van Lieve Blancquaert. “De voorstelling is het sluitstuk van haar wereldwijde zoektocht naar de mens en zijn rituelen, tradities en gebruiken, bij de meest universele momenten van geboorde, liefde en dood. Deze drie grote levensverhalen worden op een nieuwe, verrassende manier samengebracht in de voorstelling die plaatsvindt op vrijdag 9 oktober om 20 uur in de Zwalmparel. Wij doen er alles aan om de voorstellingen veilig te laten verlopen", verzekert schepen van Cultuur Peter Van Den Haute (N-VA). Tickets kunnen online worden gereserveerd via webshopzwalm.recreatex.be of aangekocht in het gemeentehuis na afspraak. Je reserveert het best per bubbel, zodat hier rekening wordt mee gehouden bij de zaalindeling.