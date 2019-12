Leverancier vult Super 98-pomp per ongeluk met diesel: bestuurders tanken hele middag verkeerde brandstof KVDS

19 december 2019

18u27

Bron: Eigen berichtgeving 172 Zwalm Een tankstation in de Oost-Vlaamse gemeente Zwalm heeft woensdag zijn ergste nachtmerrie beleefd. Een leverancier van Gabriëls pompte om 14 uur per ongeluk diesel in de tank van de Super 98-pomp. Rond 17.30 uur werd de fout ontdekt en de pomp op de Hundelgemsebaan uitgeschakeld. Maar intussen hadden bestuurders 3,5 uur lang de verkeerde brandstof getankt.

Het bedrijf meldde het nieuws zelf op zijn Facebookpagina en riep klanten die problemen hadden gekregen met hun wagen op om zich bekend te maken. Gabriëls bood zijn excuses aan en belooft om alle gedupeerde klanten zo snel mogelijk te vergoeden. Ze moeten wel een bewijs van de tankbeurt en de herstelfactuur van hun wagen kunnen voorleggen.

Meldingen

“We hebben ontdekt dat er iets mis was toen we ’s avonds kort na elkaar twee meldingen kregen van klanten”, vertelt Kristof Gabriëls aan onze redactie. “We hebben de pomp meteen aan een controle onderworpen en uitgeschakeld toen duidelijk werd wat er gebeurd was.”





Gabriëls heeft nog geen beeld van het totale aantal slachtoffers. “Vanmorgen kwamen al enkele meldingen binnen, maar er kunnen er nog volgen”, klinkt het. “We zullen onze klanten de tankbeurt, de depannage en de kosten voor het herstellen van hun voertuig terugbetalen.” (lees hieronder verder)

Die kosten lijken nog mee te vallen. Voor de herstelling volstaat het volgens Kristof Gabriëls om de brandstofinstallatie van de wagen te reinigen. Er treedt zelden schade op, omdat de motor van een benzinewagen door de diesel meestal gewoon stilvalt.

“De kosten liggen meestal tussen de 200 en 400 euro. We zijn hiervoor verzekerd. We zullen onze klanten wel rechtstreeks vergoeden, zodat ze niet op hun geld hoeven te wachten. We zullen later zelf alle claims bundelen en aan de verzekering overmaken”, klinkt het.

Schepen

Gabriëls exploiteert een 50-tal tankstations en levert ook brandstoffen aan een 30-tal andere tankstations. Het bedrijf heeft daarvoor 2 schepen, 20 tankwagens en 40 medewerkers in dienst. Het beschikt ook over een depot met een capaciteit van 9 miljoen liter.

De bewuste levering werd gedaan door een eigen personeelslid van Gabriëls.