Lek zet Krekelstraat in Munkzwalm blank en buurt zonder leidingwater Ronny De Coster

11 juli 2019

10u43 0 Zwalm Aan de Krekelstraat in Munkzwalm is deze ochtend een lek onstaan in de waterleiding. Een deel van de straat liep onder en bewoners zitten voorlopig zonder drinkwater.

Water stroomt uit de grond naar boven en heeft een deel van de straat doen onderlopen. Een team van de brandweerpost Zottegem legde een dam van zandzakjes om te verhinderen dat water over een oprit van een woning zou stromen.

Als gevolg van het waterlek is er tijdelijk geen wateraanvoer in de Krekelstraat.

De oorzaak van breuk in de waterleiding is niet gekend. Er kan een verband zijn met bluswerk dat de brandweer deze ochtend vroeg in de buurt moest doen, waardoor drukverschillen op de leidingen ontstonden. In het verleden waren in de Krekelstraat al vaak problemen met toe- en afvoerleiding, doordat de grond er heel onstabiel is.