Leerlingen Vrije Basisschool Zwalm helpen Australische weesdieren Frank Eeckhout

16 januari 2020

16u38 0 Zwalm De eerste- en zesdeklassers van Vrije Basisschool Zwalm springen in de bres voor de weesdieren in Australië.

“Met wol hebben ze buideltasjes gemaakt om jonge koala’s en kangoeroe’s in op te vangen. Bij deze coöperatieve activiteit leerden de leerlingen niet enkel het vilten onder de knie krijgen, ze deelden ook hun ideeën over de klimaatsveranderingen en gaven deze gedeelde bezorgdheid vorm met hun actie. Via de Facebookgroep ‘Team Belgium for Australia’ kwamen de leerkrachten in contact met verantwoordelijke Evelyn. Zij zorgt ervoor dat de tasjes deze week nog hun weg naar Australië vinden”, zegt directeur Geert Wildemeersch.