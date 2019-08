Leden Op Stap Zwalm stappen Dodentocht voor twee goede doelen Frank Eeckhout

08 augustus 2019

17u51 1 Zwalm Zes leden van wandelclub Op Stap Zwalm beginnen vrijdag om 21 uur aan hun Dodentocht. “Zij stappen voor twee goede doelen", zegt voorzitter en mentor Luc Van Moorleghem.

1.100 euro. Dat is het bedrag dat Marijke (23) uit Wetteren, Vincent (21) uit Gent, Annelies (34) uit Gavere, Ricardo (28) uit Poperinge, Paul (46) uit Dendermonde, Annie (42) uit Brakel nu al kunnen schenken aan twee goede doelen. Twee zaken hebben de zes wandelaars met elkaar gemeen: ze zijn allemaal lid bij wandelclub Op Stap Zwalm en ze nemen samen deel aan de vijftigste Dodentocht in en rond Bornem. Mentor is de voorzitter van de Zwalmse wandelclub, Luc Van Moorleghem.

“Onze leden zijn goed getraind en zien de uitdaging helemaal zitten. Zij hebben zich laten sponsoren en hebben al 1.100 bij elkaar geraapt. Dat geld gaat naar twee goede doelen. Eén van die doelen is wilddierenpark De Zonnegloed uit Oost-Vleteren. Door het geschonken bedrag krijgen de stappers het peterschap over een cavia, een dwerggeit, twee alpaca’s en een rode neusbeer. De andere helft van het bedrag gaat naar Calvinia Vevoza uit Poperinge. Deze vzw bestrijdt kansarmoede in Zuid-Afrika", geeft Luc nog mee.