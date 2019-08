Laatste dag speelpleinwerking: “Nooit eerder zo’n succes” Frank Eeckhout

16 augustus 2019

15u15 0 Zwalm Speelpleinwerking Zwalm heeft vrijdag de werking afgesloten. “ Nooit eerder was de speelpleinwerking zo’n succes”, zegt schepen van Welzijn Bruno Tuybens (voorZwalm).

Het aantal daginschrijvingen is met 23% gestegen in vergelijking met vorig jaar. “De inschrijvingen stegen van 2.071 naar 2.471. Gemiddeld zakten 85 kinderen per dag af naar onze speelpleinwerking. We gaan er alles aan doen om deze succesformule volgend jaar te bevestigen”, zegt Burno Tuybens.

Eén belangrijkste redenen van dit succes is volgens Tuybens de groep van super gemotiveerde en verbeeldingrijke monitoren. “Voor de kleinsten staken ze leuke themaweken in elkaar, organiseerden ze uitstapjes naar het zwembad, leefboerderij Suskewiet in Rozebeke, de Zwalmbeekhoeve, het blotevoetenpad, de zoektocht van Vlieg in De Kaaihoeve, de moerassentocht aan de Donk en binnenspeeltuin ’t Stadsboerderijtje in Oudenaarde", somt de schepen enkele activiteiten op. “In naam van het gemeentebestuur wil ik al animatoren feliciteren bedanken voor hun onverdroten inzet”, besluit hij.