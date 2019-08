Kunst & Zwalm 2019 uit de startblokken Frank Eeckhout

31 augustus 2019

09u51 2 Zwalm Voor Kunst & Zwalm 2019 gaat BOEM vzw in zee met de Brusselse organisatie Nadine. “We hebben zowel lokale als Brusselse kunstenaars uitgenodigd om samen een nieuw landschap uit te beelden”, zegt voorzitter van BOEM Marijke Magherman.

Op een parcours van 7 kilometer beelden 16 kunstenaars samen een nieuw landschap uit. Het publiek kan, bij wijze van spreken, op 16 verschillende manieren naar het gegeven landschap kijken. Deze editie van Kunst & Zwalm is ervaringsgericht en biedt een inkijk hoe artistiek werk tot stand komt. Kunst & Zwalm vindt plaats in de weekends van 31 augustus, 7 september en 14 september. De leegstaande kerk van het dorp Roborst doet dienst als de centrale locatie of het trefpunt van Kunst & Zwalm 2019. Hier kunnen de bezoekers een brochure aanschaffen met info over de route en de kunstenaars en aan de wandeling beginnen. De organisatie raadt aan om het parcours te voet af te leggen. Tickets kunnen gekocht worden via de website of Facebook en aan het startpunt. Elke zaterdagavond is er een avondwandeling gepland met extra interventies van de kunstenaars. Meer info vind je op kunst-en-zwalm.be.