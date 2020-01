Krijgt Zwalm een eerste digitaal bord dat snelheid aangeeft? Frank Eeckhout

28 januari 2020

10u24 5 Zwalm Oppositiepartij Open Vld vraagt aan het gemeentebestuur van Zwalm om een digitaal bord aan te kopen dat de snelheid van de weggebruikers aangeeft.

“In heel wat straten zijn er klachten over te veel verkeer en te hoge snelheid. Het is niet eenvoudig acties te ondernemen zonder enige meting. Verschillende gemeentebesturen gingen in 2019 over tot aankoop van één of meerdere snelheidsborden. Die brengen de snelheid in kaart en detecteren het aantal voertuigen. Deze borden sturen alle metingen door naar de bevoegde dienst in het gemeentehuis. Op basis van die resultaten kan de politie dan gerichte controles houden", stelt raadslid Johan De Bleecker voor. De gemeenteraad buigt zich donderdag over het voorstel.