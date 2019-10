Knip in Paulatemstraat of niet? Grote enquête hakt de knoop door Frank Eeckhout

03 oktober 2019

19u15 1 Zwalm Een enquête bij de omwonenden en landbouwers moet de doorslag geven of de knip in de Paulatemstraat in Zwalm al dan niet behouden blijft. “Vooral landbouwers en hulpdiensten ondervinden hier heel wat hinder van. Wij stellen voor om de knip te vervangen door een dubbel verkeerskussen", zegt gemeenteraadslid Johan De Bleecker.

De Paulatemstraat verbindt de Latemdreef met de Beerlegemsebaan en vormt daardoor een vaak gebruikte sluipweg voor doorgaand verkeer. Bewoners van de dorpskernen van Sint-Maria-Latem en Paulatem klagen al jaren over de onaangepaste snelheid waarmee veel auto’s door de Paulatemstraat scheuren. De gemeente legde al verkeersdrempels, voerde een fietsstraat in, maar niets helpt. Daarom besliste het gemeentebestuur om de Paulatemstraat in twee te knippen. Alleen wie echt in de Pauletemstraat moet zijn, heeft er nog baat bij ze in te rijden.

Knip nefast voor handelaars

Oppositiepartij Open Vld stelde op de gemeenteraad voor om de knip weg te nemen en doorgaand verkeer weer mogelijk te maken in beide richtingen. “Dat er behoorlijk wat verkeer is en sommige bestuurders te vlug rijden, kunnen wij niet ontkennen. Maar de knip is wel nefast voor de de handelaars en de landbouwers. Een landbouwer, die van Sint-Blasius-Boekel komt, moet via de Latemdreef en Beerlegemsebaan om dan uiteindelijk via De Paulatemstraat terug tot Sint-Maria-Latem te rijden om zijn land te bewerken. Dagelijks moeten ze vier kilometer omrijden en dat zo’n 250 dagen per jaar. Van verspilling, vervuiling en een gebrek aan efficiëntie gesproken", zegt gemeenteraadslid Johan De Bleecker. De liberalen stellen voor om de knip te vervangen door een dubbel verkeerskussen. “Op die manier wordt het verkeer in beide richtingen weer mogelijk. Door voorrang van rechts te verlenen aan het verkeer dat uit de zijstraten van de Paulatemstraat komt, wordt het verkeer nog meer afgeremd", geeft De Bleecker nog mee.

Woonkwaliteit verbeteren

Volgens Schepen van Mobiliteit Patrick Moreels werd de knip ingevoerd om de woonkwaliteit in Paulatem en Sint-Maria-Latem te verbeteren. “De problematiek van het sluipverkeer in de Paulatemstraat sleept al jaren aan. De laatste tijd zagen we ook nog eens een toename van het autoverkeer. Dat verkeer hield zich allerminst aan de maximum snelheid van 30 per uur. Ook fietsers werden ingehaald terwijl dat in een fietsstraat niet mag. De laatste snelheidscontrole dateert van eind april. In één uur passeerden er 93 wagens. Liefst 74% reed te snel. Ook de tonnagebeperking werd er regelmatig aan de laars gelapt. Omdat geen enkele maatregel voor effect zorgde, hebben we die proefopstelling ingevoerd. Wij kondigden de maatregel op voorhand aan, samen met de mededeling dat we deze na een bevraging eind september zouden evalueren. De enquête loopt vrijdag af. Dan zullen we alle meningen bekijken en een evaluatie maken", reageert schepen Moreels.