Knip in de Paulatemstraat: update na bewonersenquête Frank Eeckhout

31 oktober 2019

17u17 0 Zwalm Een enquête bij de omwonenden en landbouwers moet de doorslag geven of de knip in de Paulatemstraat in Zwalm al dan niet behouden blijft. Het gemeentebestuur heeft de resultaten van die bevraging al drie weken in haar bezit. Tijd voor een update.

De knip in de Paulatemstraat kwam er omwille van prangende verkeersproblematieken. “Inmiddels kwam er heel wat input, ook vanuit de bewonersbevragingen. Het college zal hieruit een aantal voorstellen en suggesties onderzoeken en uitwerken. Een aantal oefeningen zijn aan de gang. Gelet op de vele elementen en de complexiteit van dit dossier zullen deze daarna worden voorgesteld aan de verkeerscommissie. Deze commissie wordt nu samengesteld en zal over afzienbare tijd haar intrede doen. Naderhand wordt in consensus advies uitgebracht aan het college, waarna de definitieve besluiten zullen worden voorgelegd aan de gemeenteraad. Het is de algemene overtuiging om de zaken zeer goed te onderbouwen, rekening houdende met alle factoren. Op die manier hoopt het gemeentebestuur tot een duurzame, breed gedragen en serene beslissing te komen", laat de gemeente weten.